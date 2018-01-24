برنامج كوريا الشمالية الصاروخي يهدف للضغط على واشنطن

أخبار الآن | واشنطن - الولايات الامريكية المتحدة (وكالات)



قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مايك بومبيو إن ال ( سي آي إي ) تعتقد أن برنامج كوريا الشمالية الصاروخي يهدف للضغط وليس فقط للدفاع عن النفس، وقال بومبيو: إن الخطوة المنطقية المقبلة من قِبل بيونغ يانغ هي تطوير ترسانة أسلحة والقدرة على إطلاق صواريخ متعددة".

وفي كلمة له في معهد "أمريكان انتربرايز"، يوم الثلاثاء، أكد بومبيو أن أحد المخاطر الرئيسية للسماح لكوريا الشمالية بتطوير برنامجيها النووي والصاروخي هو تسربه إلى دول أخرى، وأشار بومبيو إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يركز على حل دبلوماسي للأزمة، لكن وكالة المخابرات المركزية تعمل على تزويده بمجموعة أخرى من الخيارات

ونبه ، مايك بومبيو، إلى أن كوريا الشمالية أضحت أكثر قربا من وضع الأمريكيين في مرمى أسلحتها النووية، وقال بومبيو، إنه يعتقد أن الزعيم كيم جونغ أون لن يستريح حتى يحقق هدفه وهو التمكن من التهديد بشن العديد من الهجمات النووية ضد الولايات المتحدة في توقيت واحد.

وأوضح أن وكالة الاستخبارات المركزية تعتقد أن كيم لن يستخدم الأسلحة النووية للبقاء في السلطة، بل إنه سيهدد بإعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية المقسمة في ظل نظامه الشمولي، وذكر أن كوريا الشمالية باتت على بعد عدة أشهر من تهديد أمريكا، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.

وجاءت كلمة بومبيو، عضو الكونغرس السابق عن ولاية كنساس، في معهد "إنتربرايز" الأمريكي، مركز بحثى محافظ، في واشنطن، وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات تشمل حظرا على السفر وتجميد أصول تعود لمواطنين كوريين شماليين متهمين بمساعدة بيونغ يانغ في الالتفاف على عقوبات أممية، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وأقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إجراءات عقابية تأتي ضمن أحدث جولة من عقوبات الاتحاد ضد كوريا الشمالية والتي أدت لتقليل حجم التجارة مع بيونغ يانغ، وذلك في محاولة لإبداء التضامن مع كوريا الجنوبية واليابان الشريكين التجاريين الكبيرين للاتحاد الأوروبي.



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