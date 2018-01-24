المخابرات الأمريكية: كيم جونغ أون لن يستريح قبل تحقيق هدفه

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الامريكية (وكالات)



نبهَ مديرُ وكالةِ المخابرات المركزية الأمريكية، مايك بومبيو، إلى أن كوريا الشمالية أضحت أكثر قربا من وضعِ الأمريكيين في مرمى أسلحتها النووية.



وقال بومبيو، إنهُ يعتقدُ أن الزعيم كيم جونغ أون لن يستريحَ حتى يحققَ هدفَهُ وهو التمكنُ من التهديد بشنِ العديدِ من الهجماتِ النووية ضدَ الولايات المتحدة في توقيتٍ واحد.

وأوضح أن وكالة الاستخبارات المركزية تعتقد أن كيم لن يستخدم الأسلحة النووية للبقاء في السلطة، بل إنه سيهدد بإعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية المقسمة في ظل نظامه الشمولي.

وذكر أن كوريا الشمالية باتت على بعد عدة أشهر من تهديد أمريكا، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.

وجاءت كلمة بومبيو، عضو الكونغرس السابق عن ولاية كنساس، في معهد "إنتربرايز" الأمريكي، مركز بحثى محافظ، في واشنطن

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات تشمل حظرا على السفر وتجميد أصول تعود لمواطنين كوريين شماليين متهمين بمساعدة بيونغ يانغ في الالتفاف على عقوبات أممية، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وأقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إجراءات عقابية تأتي ضمن أحدث جولة من عقوبات الاتحاد ضد كوريا الشمالية والتي أدت لتقليل حجم التجارة مع بيونغ يانغ، وذلك في محاولة لإبداء التضامن مع كوريا الجنوبية واليابان الشريكين التجاريين الكبيرين للاتحاد الأوروبي.

وكانت الأمم المتحدة قد عرفت كثيرا ممن استهدفتهم العقوبات بأنهم دبلوماسيون كوريون شماليون في أفريقيا وآسيا يستخدمون شركات عبارة عن واجهات في دول مثل موزمبيق وإريتريا وماليزيا لإمداد النظام الكوري الشمالي بالفحم والسلاح وأجهزة إرسال وإمدادات أخرى مهمة

وتعتزم أسرُ ضحايا يابانيين مختطفين، أن يودِعوا زعيمَ كوريا الشمالية، كيم جونغ أون إلى السجن، بتهمةِ انتهاكهِ لحقوقِ الإنسان. وسيذهبُ أقاربُ الضحايا إلى لاهاي الأسبوعَ المقبل، لكي يطلبوا من المحكمةِ الجنائية الدولية، رفعَ دعوى ضدَ زعيمِ كوريا الشمالية، بعد فشلهم في الحصولِ على معلوماتٍ بشأنِ مكانِ تواجد ذويهم، بحسب ما ذكرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية. وسوف يسلم الأقارب للمحكمة الجنائية الدولية عريضة، تطالب بإجراء تحقيق في اختطاف أكثر من 100 ياباني.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو"، أن الأقارب يقولون إن كيم جونغ أون على علم بأن عدد من أقاربهم على قيد الحياة، وأن "حريتهم تتعرض للتقييد الشديد"، وتم اختطاف معظمهم في سبعينيات القرن الماضي. وكانت كوريا الشمالية، أكدت في عام 2002، أنها انتدبت 13 يابانيا في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، من أجل تدريبهم على التجسس، ولكن تم إعادة خمسة منهم فقط إلى اليابان، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وادعت تقارير أن كوريا الشمالية من الممكن أن تكون مسؤولة عن اختفاء من 100 إلى 470 ياباني، فيما اقترحت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، أن الشرطة الوطنية اليابانية، اقترحت اختطاف أكثر من 850 شخصا.

ولكن لن يكون إحضار كيم جونغ أون إلى المحكمة بالأمر السهل؛ إذ صرح كازوهيرو أراكي، الذي يقود مجموعة دعم للأسر أصحاب القضية، لصحيفة "جابان تايمز": "إن القبض عليه وإحضاره سيكون صعبا نوعا ما، ولكن من المهم جدا إثبات وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية".

وتيرواكي ماسوموتو، وهي واحدة من ثمانية أشخاص سيسافرون إلى المحكمة الأسبوع المقبل، للسؤال حول مصير شقيقتها روميكو، بعدما أفادت الأنباء أن مسؤولين من كوريا الشمالية أفادوا أن شقيقتها توفيت. ويأمل أعضاء الأسر في أن طلب التماسهم، سيجلب المزيد من الاهتمام لقضيتهم، خصوصا مع زيادة الاتصالات الكورية الجنوبية مع كوريا الشمالية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية

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