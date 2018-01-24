الأمم المتحدة: نزوح 5 آلاف العملية العسكرية التركية في عفرين

أخبار الآن| عفرين - سوريا (وكالات)



قال تقرير للأمم المتحدة إن العملية العسكرية التركية في عفرين أجبرت خمسة آلاف شخص على النزوح، وجاء في التقرير أن الأمم المتحدة مستعدة لمساعدة خمسين ألف شخص في عفرين ولديها إمدادات لثلاثين ألفا في حالة زيادة النزوح.



ذكر تقرير للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء (23 كانون الثاني/ يناير 2018) نقلا عن مصادر محلية أن العملية العسكرية التركية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا تسببت في نزوح ما يقدر بخمسة آلاف شخص في منطقة عفرين حتى أمس الاثنين، لكن بعضا من أكثر الفئات الضعيفة لم تتمكن من الفرار.



وجاء في التقرير أن الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة لخمسين ألف شخص في عفرين ولديها إمدادات لثلاثين ألفا في حالة زيادة النزوح إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري في محافظة حلب، ومنذ بدء العملية العسكرية التركية في عفرين السبت، قتل أكثر من 80 مقاتلا من وحدات حماية الشعب الكردية والفصائل السورية المعارضة المدعومة من أنقرة وكذلك 28 مدنيا غالبيتهم في القصف التركي، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يستند في معلوماته إلى شبكة واسعة من المصادر على الأرض، لكن أنقرة نفت أن تكون أصابت مدنيين في القصف.

وقتل مدنيان على الأقل في اطلاق صواريخ على مدن حدودية تركية. وسقطت صواريخ الثلاثاء على مدينة كيليس التركية.



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