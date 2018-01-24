إنقاذ محتجزين بمقر منظمة أنقذوا الأطفال في أفغانستان

أخبار الآن | كابول - أفغانستان - (أ ف ب)

أفادت تقارير إعلامية بإنقاذ العشرات ممن كانوا محتجزين داخل مقر منظمة "أنقذوا الأطفال" بمدينة جلال أباد الأفغانية والذي تعرض لهجوم من قبل مسلحين الأربعاء.

وكانت المنظمة اوقفت برامجها في البلاد وكتبت في بيان "ردا على ما حصل فان كل برامجنا في افغانستان معلقة ومكاتبنا مغلقة"، مضيفة ان "الهجوم على مقرنا في جلال اباد لا يزال جاريا"، في تناقض مع تصريحات مسؤول محلي.

وقال متحدث في بيان "الهجوم لا يزال جاريا"، بعد اكثر من سبع ساعات على انطلاقه، في تناقض مع تصريحات مسؤول محلي اعلن انتهاء العمليات وان الحصيلة بلغت قتيلين و14 جريحا.

بدأ الهجوم بعيد الساعة 09,00 (04,30 ت غ) بتفجير سيارة مفخخة امام المجمع وقال شاهد يدعى محمد امين تم نقله الى المستشفى "سمعت انفجارا عنيفا شبيها بانفجار سيارة مفخخة. ركضنا في محاولة للاختباء ورأيت مسلحا يطلق قذيفة آر بي جي على البوابة الرئيسية لاقتحام المجمع فقفزت من النافذة"، ما ادى الى اصابته في ساقه ونقله الى المستشفى.

وكان المتحدث باسم حاكم الولاية أعلن لوكالة فرانس برس ان العمليات الامنية انتهت لكن الوضع لا يزال غامضا بعد مرور اكثر من سبع ساعات من بدء الهجوم اذ لا تزال عيارات نارية تسمع على مشارف المجمع، بحسب مراسل لوكالة فرانس برس بينما لا تزال قوات الامن تطوق الحي وموظفو المنظمة عالقين داخل المجمع.





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