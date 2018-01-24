​​​​​​​إنتهاء الهجوم على منظمة "أنقذوا الأطفال" في أفغانستان

أخبار الآن| جلال اباد - أفغانستان (أ ف ب)



انتهى الهجوم على مقر منظمة "انقذوا الاطفال" في جلال اباد كبرى مدن شرق افغانستان صباح الاربعاء بعد اكثر من ثلاث ساعات واوقع قتيلا على الاقل و14 جريحا، وصرح المتحدث باسم حاكم الولاية عطاء الله خوجياني أن المهاجمين كانوا يرتادون زي قوات الأمن، مضيفا ان "عمليات تمشيط" المقر جارية ويمكن ان تؤدي الى العثور على ضحايا اخرين.



وقال المتحدث باسم حاكم ولاية نانغرهار عطاء الله خوجياتي "قرابة الساعة 09,10 (04,40 ت غ) فجر انتحاري سيارة مفخخة عند مدخل منظمة +انقذوا الاطفال+ في مدينة جلال اباد ثم دخلت مجموعة من المسلحين المجمع وحتى الان تم نقل 11 شخصا الى المستشفيات".



وقال محمد امين الذي كان داخل المجمع عندما وصل المهاجمون انه سمع "انفجارا كبيرا"، وتابع امين لوكالة فرانس برس "لقد جرينا في محاولة للاختباء ورأيت مسلحة يطلق قذيفة +آر بي جي+ على البوابة الرئيسية لاقتحام المجمع فقفزت من النافذة"، ما ادى الى اصابته في ساقه، وقال شاهد اخر تم الاتصال به داخل مقر المنظمة ان اطلاق النار لا يزال مستمرا "اسمع طلقات من داخل المجمع"، وكانت عربة على الاقل تابعة للامم المتحدة مشتعلة امام المقر.



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