صف بشري طوله 14 ألف كم بالهند للتوعية بخطر زواج الأطفال

أخبار الآن | بيهار - الهند (وكالات)

شكّل مئات الآلاف من الهنود في ولاية بيهار شرقي الهند، سلسلة بشرية طولها 14 ألف كيلومتر، لنشر الوعي ضد زواج الأطفال وزيادة مهور الزواج التي تنتشر في البلاد بدرجة عالية. وعلق رئيس وزراء الولاية على هذه المبادرة ووصفها بالتاريخية، مؤكدا أن السلسة البشرية كانت مظهرا من مظاهر تصميم الشعب على محاربة الظواهر الاجتماعية السيئة، وتوليد الحماس من أجل التغيير الإيجابي في المجتمع.

وأضاف لصحيفة هندوستان تايمز أن السلسلة البشرية كانت مهمة في هذا الوقت وبدأت الناس تتجاوب معها، وأظهرت مستويات جديدة من خلال تقديم الدعم لدى المارة وتوعيتهم. وشارك في السلسلة البشرية أشخاص من 15 مقاطعة في الولاية، وكانت أعلى بنسبة 10% من العام الماضي.

وتشتهر الهند بزواج الأطفال؛ حيث أظهرت دراسة حديثة للمعهد الدولي للدراسات السكانية بمومباي، أن 47% من فتيات الهند يتزوجن قبل بلوغ 18 عاما. وكانت الحكومة الهندية خفضت عقوبة من أقحم نفسه في زواج الأطفال من الإعدام إلى السجن 7 سنوات وفقا لقانون حماية الأطفال من العنف.

وأُجريت مؤخرا دراسة حديثة بالمعهد الدولي للدراسات السكانية بمومباي، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، أظهرت أن 47% من الفتيات الهنديات يتزوجن قبل بلوغ 18 عاما.وأظهرت الدراسة أن غالبية الفتيات القاصرات اللائي أُجبرن على الزواج قد تطورت لديهن مشاكلات صحية؛ بسبب الحمل المبكر والإجهاد البدني المفرط في سن صغيرة، بحسب موقع "تايمز أوف انديا".

وبحسب الدراسة، تحول زواج الأطفال إلى معاناة في الهند؛ لتعرضهم للاستغلال البدني وغيره من أشكال الاستغلال بدلا من الذهاب إلى المدرسة.

المزيد من الأخبار

منظمات إغاثية تطالب بضمانات لعودة اللاجئين الروهينغا

جورج وياه يؤدي اليمين الدستورية كرئيس لليبيريا

