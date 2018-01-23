رفض انتقادات تصف الالعاب الاولمبية بأولمبياد بيونغ يانغ

أخبار الآن | سيول - كوريا الجنوبية (وكالات)

رفض القصر الرئاسي في سول انتقادات تصف الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام الشهر القادم بأولمبياد بيونغ يانغ قائلا إن الحدث الرياضي سيساهم في نزع فتيل التوتر حول برامج تسلح كوريا الشمالية.

وينتقد بعض ساسة المعارضة والمجتمع المحافظ في كوريا الجنوبية مشاركة كوريا الشمالية في الأولمبياد الشتوي الذي سيقام في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.



وقال المتحدث باسم القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية بارك سو هيون في مؤتمر صحفي "قبل شهر واحد كانت شبه الجزيرة الكورية تعاني من توتر شديد..لا نفهم السبب في وصف أولمبياد بيوتجتشانج بالوصف القديم (أولمبياد بيونغ يانغ)".

ونظمت مجموعات صغيرة من المتظاهرين في كوريا الجنوبية احتجاجا عند محطة القطارات الرئيسية في سول يوم الاثنين والتي وصل إليها وفد كوريا الشمالية. وحمل المتظاهرون لافتات كتب على إحداها: "نعارض أولمبياد بيونغ يانغ لكيم جونج أون" في إشارة إلى زعيم كوريا الشمالية.

الى ذلك قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن إنه يجب بذل المزيد من الجهود لضمان أن تؤدي المحادثات بين الكوريتين بشأن دورة الألعاب الشتوية، الشهر المقبل، إلى إجراء محادثات بين بيونج يانج وواشنطن بشأن برنامجها النووي. وأضاف مون، خلال اجتماع مع مسؤولين كبار في البيت الأزرق الرئاسي، أن أمام كوريا الجنوبية "فرصة ثمينة لفتح الباب" لحل سلمي للقضية النووية الكورية الشمالية وإرساء السلام في شبه الجزيرة الكورية.

المزيد من الأخبار

إحتجاجات في كوريا الجنوبية على "أولمبياد كيم جونغ أون"

طوكيو تجري تدريبا لمواجهة هجوم صاروخي من كوريا الشمالية