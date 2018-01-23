جورج وياه يؤدي اليمين الدستورية كرئيس لليبيريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أدى لاعب كرة القدم السابق جورج وياه اليمين الدستورية كرئيس جديد لـ ليبيريا أمام عشرات الآلاف من الحشود يوم أمس.

ويعد جورج وياه أول لاعب كرة قدم في العالم يصل إلى منصب رئيس جمهورية، وكان وياه قد دخل التاريخ في السابق كأول لاعب أفريقي يحصل على الكرة الذهبية الأوربية عام 1995 بعد تألقه اللافت مع نادي ميلان الإيطالي الذي لعب لفائدته من 1995 إلى 1999 وسجل له 58 هدفًا من 147 مباراة، كما خاض عدة تجارب احترافية في أوروبا ولعب لعديد الأندية مثل موناكو الفرنسي وباريس سان جيرمان الفرنسي وأولمبيك مرسيليا ومانشستر سيتي وتشلسي.

وكان الرجل البالغ من العمر 51 عاما، الذي فاز بلقب أفضل لاعب في العالم في 1995، خلال احترافه في نادي ميلان الإيطالي، واختتم التصويت ضد نائب الرئيس المنتهية ولايته وأقسم اليمين في احد ملاعب كرة القدم. وخدمت الرئيسة إلين جونسون سيرليف - أول سيدة في أفريقيا - لمدة 12 عاما، لكن الحروب الأهلية المتتالية التي انتهت قبل فترة ولايتها ومواجهة التحدي المتمثل في أزمة إيبولا دمرت ليبيريا, وأدت إلى مقتل الآلاف هناك.

جورج وياه، الذي ترشح للرئاسة من قبل ولكنه جديد نسبيا في السياسة الوطنية، يرث الاقتصاد الضعيف إلى جانب القطاعات الصحية والتعليمية الفقيرة.

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