طوكيو تستعد لتساقط نادر للثلوج وتعطل حركة القطارات

أخبار الآن | طوكيو- اليابان (رويترز)

استعدت العاصمة اليابانية طوكيو لتساقطِ ثلوجٍ بشكلٍ كثيف مما دفعَ هيئةَ الإذاعة والتلفزيون اليابانية إلى حثِ سكانِ المدينة الذينَ يعملونَ إلى المغادرةِ مبكرا لمنازلهم كما ألغت بعضُ شركاتِ القطارات خدماتها. وبدأ تساقطُ الثلوجِ صباحَ اليوم ومن المتوقعِ أن يبلغَ ارتفاعُها عشرة سنتيمترات في وسطِ طوكيو بحلولِ الموعد الذي من المتوقعِ أن تتوقفَ فيهِ في ساعةٍ مبكرة من صباح الثلاثاء.

وكثيرا ما تشهد العاصمة اليابانية تساقط ثلوج مرة في السنة على الأقل ولكن هذه المرة من المتوقع تراكم الثلوج بدلا من ذوبانها بسرعة كالمعتاد. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن يؤدي منخفض جوي وجبهة باردة قبالة ساحل جزيرة هونشو الرئيسية باليابان إلى انخفاض درجات الحرارة وتساقط مزيد من الثلوج خلال النهار والليل.

وألغت بالفعل بعض شركات القطارات رحلات القطارات السريعة في حين قلصت شركات أخرى عدد القطارات. وقبل أسبوعين تقطعت السبل بمئات الأشخاص في قطار خلال الليل في شمال اليابان بسبب تساقط الثلوج بشكل كثيف.

وأصدرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.اتش.كيه) توصيات مفصلة لكيفية مواجهة الأحوال الجوية من بينها ارتداء أحذية ذات رقبة طويلة ونعال قوية والعودة للمنازل مبكرا وألا يمشى الإنسان واضعا يديه في جيبي المعطف تحسبا للانزلاق أو الوقوع على الأرض.

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