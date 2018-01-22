تحذيرات من ثوران أكثر البراكين نشاطا في الفيلبين خلال أيام

أخبار الآن | مانيلا- الفيلبين - (وكالات)



انفجر البركان الأكثر نشاطا في الفلبين بشكل مدوي ما دفع السلطات للتحذير من وقوع ثوران خطير في غضون أيام.



وقال ريناتو سوليدوم من معهد الفيزيولوجيا الزلزالية والبراكين ومسؤولين آخرين ان جبل مايون نفث عمودا ضخما من الشظايا البركانية والرماد والبخار في السماء ظهر اليوم الاثنين، لتغرق القرى المجاورة في الظلام.

ورفعت السلطات مستوى التأهب الى الدرجة الرابعة على مقياس من خمسة، مما يعنى احتمالية وقوع انفجار ضخم في غضون ايام.

بدأ نشاط مايون قبل أكثر من أسبوع، مما تسبب في فرار أكثر من 27 ألف قروي إلى مناطق أخرى طلبا للأمان.



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