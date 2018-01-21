قتلى في الكونغو اثر احتجاجات ضد بقاء الرئيس بالسلطة

أخبار الآن | كينشاسا - كونغو - ( ا ف ب)

قتل خمسة اشخاص على الأقل واصيب 33 آخرون بجروح في جمهورية الكونغو الديموقراطية، لدى تفريق قوات الامن تظاهرات احتجاج على بقاء الرئيس كابيلا في السلطة،بحسب ما ذكرت الأمم المتحدة.



واضاف المتحدث باسم بعثة الامم المتحدة في الكونغو ان 69 شخصا اعتقلوا ايضا. مضيفا انه تم تسجيل القتلى في كينشاسا، فيما سجل وقوع الجرحى والاعتقالات في كل انحاء البلاد، كما اوضح المتحدث باسم الامم المتحدة الذي تحدث عن "حصيلة مؤقتة".

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