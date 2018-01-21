ظهور صورة جديدة لصهر أسامة بن لادن في إيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

ظهرت صورة جديدة لسليمان أبو غيث المتحدث باسم تنظيم القاعدة وصهر زعيمِها السابق أسامة بن لادن، ضمن وثائق أبوت آباد التي أفرجت عنها وِكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

ويظهر "أبو غيث" زوج ابنة أسامة بن لادن في هيئة مُغايرَة تماما عن الإصدارات الخاصة في مؤسسة ما يسمى "السحاب" الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة، حيث التُقِطت له الصورة أثناء رِحلة أُسرية في المناطق السياحية شمال طِهران، يرجح أنها كانت إلى جانب زوجته فاطمة ابنة ابن لادن وأبناءهِما إلى جانب أشقائِها سنة 2009.

ووفق حساب إلكتروني تابع لتنظيم القاعدة فقد تم التقاط الصورة في العام 2009 خلال إقامة أفراد تنظيم القاعدة في إيران، وظهر بوغيث خلال عقد قران حمزة بن لادن في إيران في 2005 ، مستذكرا بعض القصص التي جمعته مع زعيم القاعدة حينها أسامة بن لادن ونائبه أيمن الظواهري.

يذكر أن سليمان جاسم بوغيث ولد في الكويت عام 1956، وعمل مدرسا للفقه والشريعة وخطيبا في مساجد الكويت، قبل التحاقه بصفوف "القاعدة". وفي الكويت، كان بوغيث مقربا من خالد شيخ محمد، منسق هجمات سبتمبر، والذي يحاكم حاليا في الولايات المتحدة.

وسافر عام 1994 إلى البوسنة لمحاربة الصرب، ومكث فيها شهرين قبل أن يعود مرة أخرى إلى الكويت، إلا أن أسفاره إلى البوسنة وأفغانستان تواصلت، مما دفع وزارة الأوقاف الكويتية إلى فصله من الخطابة، واستقر بعدها بوغيث مع زوجته وأولاده الستة في أفغانستان.

وعقب هجمات سبتمبر في نيويورك، ظهر بوغيث في أحد مقاطع الفيديو كمتحدث رسمي باسم "القاعدة"، مهددا فيها بهجمات مماثلة، مما دفع حكومة الكويت إلى سحب جنسيته الكويتية.

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