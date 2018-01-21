انتهاء الهجوم على فندق في كابول والحصيلة 5 قتلى من المدنيين

أخبار الآن | كابول - أفغانستان (أ ف ب)



أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية الافغانية نجيب دانيش صباح الاحد ان الهجوم على فندق في كابول "انتهى" بعد اكثر من 12 ساعة على بدئه. وقال دانيش إن وكل المهاجمين قتلوا"، موضحا انه "تم انقاذ 126 شخصا بينهم 41 اجنبيا". واضاف ان الحصيلة الموقتة للهجوم هي "خمسة قتلى هم اربعة افغان واجنبي" لم تعرف جنسيته بعد.



والفندق الواقع على احدى التلال غرب كابول كان غارقا في الظلام وتتصاعد النيران من سطحه. ويأتي الهجوم الذي لم تتبنه اي جهة حتى الان، بعد سلسلة تحذيرات محددة صدرت في اليومين الماضيين بشأن الفنادق واماكن تجمع الاجانب في كابول.

وبدأ الهجوم بتفجير افسح المجال امام المسلحين ثم قطعت الكهرباء، بحسب مصدر في اجهزة مكافحة الارهاب. واضرم المسلحون النار في الطابق الرابع من الفندق قبل ان يتحصنوا في الطابق الثاني، بحسب مصدر امني آخر.

وافاد مراسل فرانس برس الموجود في مكان غير بعيد من الفندق انه تم غلق اهم الطرق التي توصل الى الفندق الواقع على هضبة غرب كابول.



والفندق الذي فتح ابوابه للمرة الاولى في 1969، كان تعرض لهجوم في حزيران/يونيو 2011 تبنته جماعة طالبان واوقع 21 قتيلا. واقتحمت حينها مجموعة من تسعة مسلحين الفندق. وتطلب انهاء الاعتداء تدخل القوات الخاصة الافغانية بدعم من مروحيات الحلف الاطلسي.

ومنذ ذلك التاريخ بات الفندق تحت حراسة امنية مشددة مع مداخل خاصة وعمليات تحقق من السيارات وبوابات الكترونية عند المداخل. لكنه محاط بحدائق ومناطق خضراء قد تتيح التسلل خلسة اليه. ويأتي هجوم السبت بعد ايام من زيارة وفد مجلس الامن الدولي لكابول والتي انتهت الاثنين الماضي وغداة اجتماع وزاري لمجلس الامن في نيويورك خصص لافغانستان.

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