2017.. الأكثر أمانا في الطيران المدني

أخبار الآن | دبي -الامارات العرية المتحدة (وكالات)



قالت شركة استشارات هولندية ومجموعة مهتمة بسلامة الطيران المدني ترصِد حوادث الطائرات إن شركات الطيران لم تسجـِل أي حوادث لطائرات الركاب نَتج عنها وفيات العام الماضي، وهو ما يجعل عام 2017 أكثر الأعوام أمانا على الإطلاق لحركة طيران الركاب.

وذكرت شركة تو 70 للاستشارات وشبكة سلامة الطيران أنه لم تكن هناك حوادث دامية على الإطلاق لطائرات الركاب في عام 2017. وقال أدريان يونج من تو 70 "2017 كان العام الأكثر أمانا على الإطلاق للطيران المدني".



وتقدر تو 70 معدل الحوادث الدامية لرحلات طائرات الركاب التجارية الكبيرة بنحو 0.06 لكل مليون رحلة، أو حادثة واحدة لكل 16 مليون رحلة. وقالت شبكة سلامة الطيران أيضا إن عام 2017 "كان الأكثر أمانا على الإطلاق، سواء من حيث عدد الحوادث الدامية أو الوفيات.

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