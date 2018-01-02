محادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين في 9 يناير

أخبار الآن | سيول - كوريا الجنوبية (رويترز)

عَرض وزير الوحدة في كوريا الجنوبية تشو ميونج جيون إجراء محادثات حكومية رفيعة المستوى مع كوريا الشمالية خلال الأسبوع المقبل في قرية بانمو نغوم الحدودية وذلك بعد يوم من اقتراح بيونغ يانغ إجراء محادثات رغم تمسكها بطموحها النووي.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي إنه يَتوقع أن تُركز الكوريتان، إن أجريت المحادثات في التاسع من يناير كانون الثاني، على إرسال وفد كوري شمالي إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ التي تبدأ الشهر المقبل.



جاءت التصريحات بعد خطاب أدلى به كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية يوم الاثنين بمناسبة العام الجديد قال فيه إنه "منفتح على الحوار" مع سول ومستعد لبحث مشاركة الرياضيين الكوريين الشماليين في الألعاب الأولمبية الشتوية. لكنه أعلن أيضا كوريا الشمالية قوة نووية.

وقال وزير إعادة التوحيد الكوري الجنوبي شو ميونغ غيون خلال مؤتمر صحافي "نأمل أن يتمكن الجنوب والشمال من الجلوس وجها لوجه لبحث مشاركة وفد كوريا الشمالية في ألعاب بيونغ تشانغ فضلا عن مسائل أخرى ذات اهتمام متبادل من أجل تحسين العلاقات بين الكوريتين".

ونقل تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" أمس الاثنين، عن بارك سو- هيون متحدث باسم الرئيس الكورى الجنوى قوله إن المكتب الرئاسى لكوريا الجنوبية يرحب بخطاب رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون الذى ألقاه اليوم وأعرب فيه عن استعداده لإرسال وفد إلى ألعاب "بيونغ تشانغ" الأولمبية واقتراحه عقد محادثات حينما أقر بالحاجة إلى تحسين العلاقات بين الكوريتين.

وأضاف سو-هيون أنه لطالما أعرب المكتب الرئاسى لكوريا الجنوبية عن استعداده لإجراء حوار مع كوريا الشمالية فى أى وقت وفى أى مكان إذا كان هذا سيساعد فى استعادة العلاقات بين الكوريتين ويؤدى إلى إحلال السلام.

كان رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون قد أعرب - خلال خطابه بمناسبة العام الميلادى الجديد اليوم - عن استعداد بلاده لارسال وفدا الى أولمبياد بيونغ تشانغ التى تنظم فى كوريا الجنوبية، مضيفا أن أبواب الشمال مفتوحة لإجراء محادثات مع كوريا الجنوبية لبحث مشاركتها فى الالعاب.

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