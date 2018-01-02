توقيف 450 شخصا منذ السبت في طهران

أخبار الآن | طهران - إيران (أ ف ب)



أوقف حوالى 450 شخصا منذ السبت في طهران في ظل التظاهرات المتواصلة في إيران منذ الخميس احتجاجا على الضائقة الاقتصادية، وفق ما أعلن مسؤول محلي. ويقدر عدد الذين نزلوا إلى الشارع خلال الأيام الثلاثة الأخيرة في طهران محاولين التظاهر ببضع مئات، في حين شهدت مدن عديدة في أنحاء إيران أعمال عنف منذ انطلاق الاحتجاجات الخميس في مشهد (شمال شرق)، ثاني أكبر مدن البلاد.



وقال نائب محافظ طهران علي أصغر ناصر بخت متحدثا لوكالة إيلنا العمالية القريبة من الإصلاحيين "أوقف مئتا شخص السبت و150 الأحد وحوالى مئة الاثنين". وقال ناصر بخت "نعتبر أن الوضع في طهران أكثر هدوءا من الأيام السابقة. وبالأساس، كان الوضع امس (الاثنين) أكثر هدوءا من الأيام السابقة".



وأضاف أن قاعدة ثار الله التابعة للحرس الثوري والمكلفة الأمن في العاصمة في حال وقوع اضطرابات، لم تتلق أي طلب للتدخل، مشيرا إلى أن التدخل في طهران يقتصر في الوقت الحاضر على قوات الأمن.



لكن نائب قائد القاعدة العميد اسماعيل كوثري أعلن "لن نسمح بأي من الأحوال أن يستمر انعدام الامن في طهران" محذرا بحسب التلفزيون الرسمي بأنه "إن تواصل الأمر، فسوف يتخذ المسؤولون قرارات لوضع حد له".

و كانت أكدت مصادر متطابقة فجر اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد القتلى إثر الاحتجاجات المتصاعدة وتيرتها في إيران إلى 20 شخصًا 3 منهم من رجال الأمن.



وقالت وكالات أنباء إيرانية إن رجلا من قوات الأمن لحقي حتفه وأصيب 3 آخرون في إطلاق نار من قبل أحد المحتجين في مدينة نجف الواقعة بمحافظة أصفهان. وأضافت الوكالات التي نقلت الخبر، إن المتظاهر استخدم بندقية صيد لإطلاق النار على رجال الأمن.



وكانت وكالة "مهر" الموالية للنظام الإيراني، أكدت الإثنين مقتل اثنين من قوات الباسيج في أصفهان، على أيدي محتجين. وتحدثت مواقع محلية عن مقتل 5 محتجين في أصفهان، وإصابة العشرات من المحتجين، ما يرجح احتمال ارتفاع عدد القتلى، وسط أنباء تتحدث عن استخدام السلطات القوة المفرطة لتفريق المحتجين.



وفي محافظة الأهواز ذات الأغلبية العربية، تواردت أنباء عن سقوط 8 قتلى من المحتجين، يوم الأحد، ما تسبب بتوسع نطاق الاحتجاجات لتشمل عدة مدن رئيسية في المحافظة.

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