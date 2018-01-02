أربع جرائم قتل طعنا بالسكين في لندن

أخبار الآن | بريطانيا - لندن (وكالات)



أعلنت الشرطة البريطانية، مقتل أربعة رجال بلندن في هجمات نفذت بالسكاكين بين الأحد وفجر الاثنين.

وقالت الشرطة، في بيان، إن عمليات القتل الأربع غير المترابطة وقعت في شمال لندن وشرقها وجنوبها.

وتراوحت أعمار الضحايا بين 17 و20 عاما، وتم إدخال شخص مُصاب في العشرين من العمر المستشفى، في وضع حرج.

وأكدت الشرطة أنها أوقفت خمسة رجال في إطار تحقيقات جنائية، وفق ما نقلت فرانس برس.

وسجلت جرائم القتل بالسلاح الأبيض فيما تحاول لندن مكافحة الارتفاع في هذا النوع من الهجمات. فبين أبريل 2016 ومارس 2017، أحصت الشرطة حوالى 12100 هجوم بسكين في لندن.

وأدت الهجمات المذكورة إلى سقوط 4400 جريح. وهي أعلى الارقام منذ خمس سنوات.

وفي معظم الأحيان، لا ترتبط هذه الهجمات بالجريمة المنظمة بل هي من فعل أشخاص يحملون سلاحا للشعور بالأمن



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