قتل 5 جنود نيجيريين في اعتداء ارهابي لجماعة بوكو حرام

أخبار الآن | بور - نيجيريا - (أ ف ب)

أكدت مصادر امنية متطابقة لوكالة فرانس برس الجمعة مقتل خمسة جنود نيجريين على الاقل و"جرح آخرين" الاربعاء في هجوم نسب الى جماعة بوكو حرام في جنوب شرق النيجر القريب من نيجيريا.



وقال مسؤول في جهاز الامن لفرانس برس "قتل جنود وجرح نحو عشرين آخرين في هذا الهجوم لبوكو حرام في تومور" البلدة الواقعة في ديفا. وتحدث مصدر آخر عن "مقتل خمسة جنود على الاقل ومدني واحد" في الهجوم الذي يأتي بعد اشهر من الهدوء في المنطقة التي كانت تشهد منذ شباط/فبراير 2015 اعتداءات لبوكو حرام.



ويأتي هذا الهجوم بعد اشهر من الهدوء في المنطقة التي كانت تشهد منذ شباط/فبراير 2015 اعتداءات لبوكو حرام.



واوضح المصدر الثاني ان المهاجمين تمكنوا من مباغتة الجنود بوصولهم على متن آليات عسكرية نيجرية استولوا عليها في هجمات سابقة. وقد اتبعت الجماعة هذه الطريقة في المنطقة في هجمات سابقة.



وقال المصدر الاول ان "نحو عشر آليات عسكرية" استولى عليها المهاجمون الذين "فروا بعد ذلك الى نيجيريا"، بدون ان يذكر اي تفاصيل عن العملية.



وتحدثت الصحيفة الالكترونية "ايراينفو" عن مقتل "سبعة جنود نيجريين وجرح 25 آخرين". وقالت ان المهاجمين "نجحوا في خداع" الجنود بوضع "آلية تحمل شعار جيش نيجيريا (...) على رأس" قافلتهم. وتابع المصدر نفسه انهم تمكنوا بهذه الطريقة من عبور عدة قرى وصولا الى تومور.

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