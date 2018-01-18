شرطة فرنسا تفتش مقار شركة "لاكتاليس" بعد سحب حليب أطفال

أخبار الآن | باريس - فرنسا - (رويترز) -



فتشت الشرطة الفرنسية عدة مواقع تابعة لشركة "لاكتاليس" لمنتجات الألبان وسط فضيحة تلوث بعض منتجاتها بـ السالمونيلا. وكانت الفضيحة قد أرغمت الشركة على سحب 12 مليون علبة حليب من 83 بلدا، وتفاقمت الفضيحة هذا الشهر عندما اتضح أن أطعمة الأطفال التي جري سحبها من الأسواق ما زالت موجودة على رفوف المتاجر في عدة سلاسل متاجر كبرى، وفتح المدعي العام في باريس تحقيقا أوليا في حالات التلوث بالسالمونيلا في أواخر ديسمبر كانون الأول.

وكانت الشركة قد أعلنت الأحد 15 كانون الثاني/ديسمبر سحب العديد من منتجاتها من طعام الأطفال حول العالم، إلا أن الفضيحة تفاقمت عندما اتضح أن أطعمة الأطفال التي جرى سحبها من الأسواق ما زالت موجودة على أرفف بعض المتاجر في عدة سلاسل متاجر كبرى، وكان المدعي العام في باريس قد فتح تحقيقا أوليا في حالات التلوث بالسالمونيلا في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2017.

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