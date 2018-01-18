تيلرسون: "مستعدون لمفاوضات جدية مع كوريا الشمالية"

أخبار الآن| فانكوفر- كندا (أ ش أ)



أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن بلاده مستعدة لإجراء مفاوضات جدية مع كوريا الشمالية في حال ما أظهرت أنها شريك موثوق، وأضاف أن الولايات المتحدة بعثت برسائل واضحة إلى كوريا الشمالية تفيد بأنها مستعدة لإجراء مفاوضات جادة، لكن على النظام أن يوقف تجاربه النووية والصاروخية..

مشيرا إلى أن ذلك بمثابة مؤشر على ما اذا كان النظام مستعدا فعلا للوصول إلى حل دبلوماسي سلمي للتهديد الأمني الذي خلقه. ويجتمع وزير الخارجية الأمريكي مع ممثلي 19 دولة في فانكوفر بكندا بهدف تكثيف حملة "الضغط " على كوريا الشمالية ومكافحة إفلاتها من العقوبات المفروضة عليها.



وقال تيلرسون - خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيرته الكندية كريستنيا فريلاند في ختام قمة عالمية حول الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية المعروفة بأسم "مجموعة فانكوفر" - "إننا أجرينا مناقشات بناءة حول كيفية دفع جهودنا الدبلوماسية إلى الأمام والاستعداد لإمكانية إجراء المحادثات، إلا أن المفاوضات المثمرة تتطلب شريكا ذا مصداقية، وكوريا الشمالية لم تثبت نفسها بعد كشريك يتسم بالمصداقية".

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