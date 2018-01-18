الثلوج تجتاح ولايات جنوب أمريكا وتتسبب في إغلاق المدارس

أخبار الآن | الولايات المتحدة الأمريكية - (رويترز) -



اجتاحت عاصفة ثلجية معظم جنوب الولايات المتحدة مما أجبر المدارس على إغلاق أبوابها وأدى لتأجيل أو إلغاء آلاف الرحلات الجوية مع انخفاض درجات الحرارة بشكل قياسي، وقالت خدمة الطوارئ الطبية في مقاطعة أوستن ترافيس إن العاصفة تسببت في وفاة أحد الأشخاص، وقال مسؤولون إن حكام جورجيا ونورث كارولاينا ولويزيانا أعلنوا حالة الطوارئ بسبب الطقس المتجمد الذي تسبب في عدد من حوادث السيارات خلال ساعات الذروة.



وقالت الهيئة الوطنية للطقس إن تحذيرات من سوء حالة الطقس صدرت للولايات الشمالية الشرقية وحتى ولايات منتصف الأطلسي والولايات الجنوبية الشرقية وكذلك وسط ساحل تكساس المطل على خليج المكسيك، ووفقا لموقع فلايت وير دوت كوم فقد ألغيت أو تأجلت أكثر من 360 رحلة جوية من مطار هارتسفيلد جاكسون الدولي في أتلانتا يوم الأربعاء بينما ألغيت أو تأجلت أكثر من 60 رحلة أخرى في مطار رالي دورهام الدولي، وقال خبير الأرصاد دان بيترسون إن انهمار الثلوج في وسط وشمال جورجيا انتهى لكن موجة قطبية ستؤدي إلى هبوط درجات الحرارة إلى مستويات قياسية مما يؤدي إلى تجمد الطرق في وسط نورث كارولاينا يوم الأربعاء..

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