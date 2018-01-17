قمة دولية في كندا لبحث أزمة كوريا الشمالية

أخبار الآن | فانكوفر - كندا (رويترز)

طالب المشاركون في اجتماع عقد بكندا، بإبقاء كوريا الشمالية تحت ضغط العقوبات الأمريكية والدولية؛ لإجبارها على التخلي عن برنامجها النووي، وضم الاجتماع ممثلي نحو 20 دولة حول العالم، وناقش سبل الحد من طموحات كوريا الشمالية النووية، ومحاولة زيادة الضغوط الدبلوماسية والمالية على بيونج يانج للتخلي عن برامجها النووية والصاروخية..



وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، خلال الاجتماع الذي يُعقد ليوم واحد، إنه "يجب علينا زيادة التكاليف التي يتحملها النظام بسبب سلوكه إلى أن تضطر كوريا الشمالية للحضور إلى الطاولة؛ من أجل إجراء مفاوضات جادة"، واستضافت كندا الاجتماع؛ لإظهار التضامن الدولي في مواجهة التجارب النووية والصاروخية التي تجريها كوريا الشمالية.

ودعت كندا للاجتماع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قائلة على لسان وزيرة خارجيتها كريستيا فريلاند إن هدفه النظر في التهديدات الأكثر إلحاحاً للأمن الدولي بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً جديداً عابراً للقارات قادراً على استهداف الأراضي الأمريكية، وكانت الصين أعلنت الأربعاء الماضي، أنها لن تشارك في الاجتماع الدولي المقرر عقده في كندا؛ لمناقشة أزمة كوريا الشمالية..

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