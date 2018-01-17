غرق 194 مهاجرا في البحر المتوسط منذ بداية العام الجاري

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)



أفادت المنظمة الدولية للهجرة بمصرع أكثر من 190 مهاجرا غرقا في مياه البحر المتوسط ووصول حوالي ألفي لاجئ إلى أوروبا منذ بداية العام الجاري، وأوضحت المنظمة أن 194 مهاجرا لقوا مصرعهم غرقا في البحر المتوسط خلال الأيام الـ16 الأولى من هذا العام، بينهم 176 مهاجرا غرقوا قبالة السواحل الليبية، و16 مهاجرا بين المغرب وإسبانيا، واثنان قبالة سواحل الجزائر.

وأضافت أن 1916 مهاجرا ولاجئا وصلوا إلى القارة الأوروبية خلال الأسبوعين الأولين من العام الجاري، منهم 841 إلى إيطاليا، و614 إلى اليونان، و461 إلى إسبانيا، وذلك قياسا بـ3046 مهاجرا وصلوا إلى أوروبا في الفترة نفسها سنة 2017.

تجدر الإشارة إلى أن أوروبا تشهد منذ سنوات عديدة موجة هجرة هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وناجمة عن عدد من النزاعات المسلحة والمشكلات الاقتصادية الحادة في الشرق الأوسط وبلدان إفريقية، وقالت السلطات الأسبانية إن "7 مهاجرين من شمال أفريقيا لقوا حتفهم أمس الإثنين، عند محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري قادمين من المغرب في قارب مطاطي صغير".

وعثر فريق إنقاذ على 5رجال موتى في القارب الذي انجرف قبالة شاطئ باستيان بجزيرة لانزاروت على بعد 130 كيلومترا من الساحل المغربي، بينما لقى رجلان آخران حتفهما أثناء محاولتهما السباحة إلى الساحل، وتعالج جهات الخدمات الطبية 20 آخرين من مراحل مختلفة من انخفاض درجة حرارة الجسم بعد أن نجحوا في السباحة إلى الشاطئ ونقلت عدداً منهم إلى مستشفيات.



وكانت السلطات تلقت نداء طوارئ ظهر الإثنين، يلفت انتباهها إلى القارب المنجرف وعُثر على الجثث الخمس داخله، وقال متحدث باسم الشرطة إن "سبب وفاة الخمسة الذين كانوا في القارب لم يتبين بعد، لكنه أشار إلى أنهم غرقوا على الأرجح، أو لقوا حتفهم بسبب انخفاض درجة حرارة الجسم".

ولم تتمكن أجهزة الخدمة الطبية من إنقاذ الرجلين اللذين غرقاً أثناء السباحة نحو الشاطئ، وزاد عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إسبانيا عبر البحر قادمين من شمال أفريقيا في 2017 مقارنةً مع 2016، حيث يحاول الآلاف الفرار من الصراعات الدائرة في أفريقيا والشرق الأوسط.

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