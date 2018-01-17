دعوات لتظاهرات كبرى في إيران

أخبار الآن | طهران - إيران (إرم نيوز)

في أحدث انشطة الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام في طهران، تظاهر شبان إيرانيون بمدينة "كلبا يكان" التابعة لمحافظة "أصفهان" مطالبين بإجرء استفتاء على شرعية النظام.



وتأتي التظاهرة، التي وثقها ناشطون بمقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل ساعات من فعالية قام بها ناشطون معارضون، تشمل مناطق عدة في إيران، عصر اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي.

ويظهر المقطع المتظاهرين وهم يرددون شعارات مناهضة للنظام بالقرب من القوات الأمنية، مؤكدين أن "الاستفتاء حق من حقوق الشعوب ويجب تحقيقه".

كما يظهر الفيديو أحد ضباط الأمن برتبة عقيد أثناء محاولة تفريق التظاهرة، قبل أن يوقفه أحد المتظاهرين طالبًا منه الاستماع إلى ابيات شعرية احتجاجية "نام المحامون وخرب الوزراء البلاد وسرقوا جميع الأسلاك والذهب من إيران"

ومن المقرر أن تشهد إيران تظاهرات في مناطق مختلفة من دون رفع أي شعارات، بحسب ما أفاد بيان للمحتجين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا أن عنوان الاحتجاج سيكون "نحن المالكون الحقيقيون لإيران".

إلى ذلك قال مسؤول عسكري إيراني إن بلاده باتت القوة السايبرية الرابعة في العالم، في إشارة إلى قدراتها على صعيد العمليات الإلكترونية، في وقت كان فيه مسؤول عسكري آخر يتوقع مواجهات طويلة في المنطقة وضرورة نشر نفوذ إيران فيها.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن مساعد ممثل المرشد علي الخامنئي في الحرس الثوري للشؤون التنسيقية، العميد محمد حسين سبهر، قوله إن إيران تعد "رابع قوة سايبرية في العالم" مع إشارته إلى أن الميزانية الدفاعية في إيران هي "الأقل مقارنة ببلدان المنطقة" وفق قوله.

وتابع سبهر، الذي وجّهت لبلاده العديد من الاتهامات بشن حروب وهجمات إلكترونية على دول الجوار، بالقول إن القرن الحالي هو "قرن الاتصالات والمعلومات" مستطردا بالقول إن من وصفهم بـ"الأعداء" يريدون من خلال تغيير ماهيته "الإيحاء بأن من يمتلك قوة إعلامية وثقافية أكبر يستطيع فرض هيمنته على العالم" متحدثا عن حملات خارجية تستهدف "السيادة الدينية وعلى رأسها قائد الثورة والحرس الثوري و(قوات) التعبئة بسيج."

اقرأ أيضا:

واشنطن تدين إيران بعد "الصاروخ الحوثي".. سنتصدى لإرهاب طهران