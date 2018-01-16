مقتل السياسي الصربي "إيفانوفيتش" في إطلاق نار بكوسوفو

أخبار الآن |كوسوفو - صربيا (وكالات)

توفي زعيم حزب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اوليفر ايفانوفيتش، متأثرا بجروحه بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين امام مكتبه شمال كوسوفو، وذكر الاطباء ان السياسي الصربي اصيب بخمس رصاصات فى صدره قبل نقله الى مستشفى محلي حيث توفي.

الى ذلك دعا الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى عقد اجتماع أمني، اليوم الثلاثاء، عقب حادث مقتل السياسى الصربى أوليفر إيفانوفيتش رميًا بالرصاص فى مدينة ميتروفيتسا الواقعة شمالي كوسوفو، وذكرت شبكة إيه بى سي الأمريكية أن فوتشيتش سيوجه خطابًا للشعب فى وقت لاحق اليوم حول الحادث.

وأشارت الشبكة إلى أن محكمة في كوسوفو قد أدانت «إيفانوفيتش» البالغ من العمر 64 عاما، في اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب إبان الصراع الذي دار رحاه خلال الفترة بين عامي 1998- 1999، إلا أنه تم إلغاء الحكم وإعادة محاكمته، ووفقاً للحكم الصادر بحقه، شجع إيفانوفيتش القوات شبه النظامية على قتل الألبان خلال حرب استقلال كوسوفو عن صربيا في عام 1999.

ويعد ايفانوفيتش، الذي كان قائد وحدة الشرطة شبه النظامية في عام 1999، أول مسؤول كبير من صرب كوسوفو يحاكم أمام بعثة حكم القانون في الاتحاد الأوروبي (يولكس) في كوسوفو. وكان ألقي القبض عليه في يناير/ كانون الثاني 2014.



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