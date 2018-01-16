رئيس الصين لترامب: التهدئة ازاء ملف "بيونغ يانغ" ضرورية

أخبار الآن | بكين - الصين (وكالات)



أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينج ، نظيره الأمريكي دونالد ترامب بضرورة استمرار عملية تهدئة التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وقالت وسائل إعلام صينية والتليفزيون الصيني المركزي، إن الرئيس الصيني أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد خلاله أن الوحدة في هذه القضية أمر بالغ الأهمية، ويجتمع وزراء خارجية ومسؤولو 20 دولة في فانكوفر بكندا اليوم، لعقد قمة بشأن الحد من طموحات كوريا الشمالية النووية، في مسعى لزيادة الضغوط الدبلوماسية والمالية على بيونج يانج للتخلي عن برامجها النووية والصاروخية.

وكانت الصين أعلنت الأربعاء الماضي، أنها لن تشارك في الاجتماع الدولي المقرر عقده في كندا لمناقشة أزمة كوريا الشمالية، وقال لو كانج، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن الاجتماع "لن يسهم في تهدئة التوترات في شبه الجزيرة الكورية، لعدم مشاركة كل الأطراف الرئيسية فيه".

وتستضيف كندا الاجتماع بفانكوفر، اليوم الثلاثاء، لإظهار التضامن الدولي في مواجهة التجارب النووية والصاروخية التي تجريها كوريا الشمالية، يشارك في الاجتماع ممثلون للدول التي أرسلت قوات أو دعما عسكريا آخر، للحملة التي أيدتها الأمم المتحدة للتصدي للقوات الكورية الشمالية عقب غزوها كوريا الجنوبية عام 1950.

والاجتماع دعت إليه كندا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قائلة على لسان وزيرة خارجيتها كريستيا فريلاند، إن هدفه النظر في التهديدات الأكثر إلحاحا للأمن الدولي بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا جديدا عابرا للقارات قادرا على استهداف الأراضي الأمريكية.

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