إكتشاف سلالة "شديدة العدوى" من إنفلونزا الطيور

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)



أعلن تقرير لوزارة الزراعة الهندية، اكتشاف سلالة شديدة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور، وأوضح أنها متفشية قرب منطقة بنغالورو واقعة في إقليم كارنا تاكا جنوب البلاد، وتم اكتشاف تفشي السلالة "إتش5 إن 8"، في ال 26 من الشهر الماضي ، بين طيور ٍ في قريةٍ صغيرة داساراهالي حيث تسببت في نفوق تسعة طيور من إجمالي 951 طيرا .

وقالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، ومقرها باريس في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إنه جرى إعدام باقي الطيور، لكن لم ترد تفاصيل عن أنواعها، وقالت ايضا وزارة الزراعة البريطانية يوم الجمعة إنها رصدت سلالة إنفلونزا الطيور (إتس5إن6) في 17 طائرا بريا في ساوث دورست لأول مرة في البلاد هذا الشتاء. وأضافت الوزارة أن الخطر على الصحة العامة والدواجن ما زال منخفضا.



وقالت الوزارة إن السلالة الحالية مختلفة عن تلك التي أصابت أناسا في الصين العام الماضي. ولقي نحو 300 شخص حتفهم بسلالة (إتش7إن9) في الصين من أكتوبر تشرين الأول 2016 إلى أكتوبر/تشرين الثاني 2017. وانفلونزا الطيور هو مرض طيور معدي سببه فيروسات الإنفلونزا أي (Influenza A viruses). الطيور المائية المهاجرة - بشكل خاص البطّ البري - تشكل مستودعا طبيعيا لكلّ فيروسات الإنفلونزا أي.

أنفلونزا الطيور هو مرض يسببه نوع من أنواع فيروس الأنفلونزا تطور وتكيف في أجسام الطيور.النوع الأخطر من هذا الفيروس هو أنفلونزا الطيور شديدة الإمراض .

مصطلح "أنفلونزا الطيور" مشابه لأنفلونزا الكلاب أو الأحصنة أو الخنازير في أنه يشير إلى مرض تسببه سلالة من فيروسات الأنفلونزا تطورت وتكيفت في جسم مضيف معين. من الأنواع الثلاثة لفيروس الأنفلونزا A, B, وC, فيروس A هو فيروس حيواني المنشأ يمكنه الانتقال إلى الإنسان حيث أكبر مستودع طبيعي لهذه الفيروسات في الطيور.في معظم الأحيان, يشير أنفلونزا الطيور إلى فيروسات الأنفلونزا من النوع A.

بالرغم من أن فيروس أنفلونزا الطيور (أنفلونزا A) يتطور داخل أجسام الطيور, يستطيع الفيروس أن يتطور داخل جسم الإنسان وينتقل من إنسان إلى آخر. أبحاث مؤخرة في جينات الأنفلونزا الإسبانية أظهرت بأن هذا الفيروس تكيف في أجسام الإنسان والطيور. الخنازير معرضة للإصابة بفيروسات أنفلونزا البشر, الخنازير, والطيور, مما قد يسمح بإعادة تشكيل جينات الفيروسات, منتجة صنف فرعي جديد من فيروس أنفلونزا A ليس للبشر مناعة كافية لمقاومته.

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