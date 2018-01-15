ترامب يعد بالتوصل لاتفاق يحمي بعض المهاجرين في أمريكا

أخبار الآن | فلوريدا - أمريكا ( رويترز )

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إنه "ليس عنصريا" رغم تقارير عن تعليقات مهينة بشأن المهاجرين من هايتي وأفريقيا، وأضاف ترامب أنه مستعد للتوصل إلى اتفاق لحماية المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال.



وردا على سؤال أحد الصحفيين في فلوريدا عما إذا كان عنصريا بعدما أفادت تقارير بأنه قال إن المهاجرين من هايتي وأفريقيا "من دول حثالة" خلال اجتماع مع مشرعين "لا. أنا لست عنصريا. أنا أقل شخص عنصري قابلته على الإطلاق".

هذا وكانت قد توالت ردود الأفعال في أفريقيا وهايتي على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف فيها هذه الدول بأنها "حثالة"، خلال اجتماع حول الهجرة في البيت الأبيض. وأعلن الاتحاد الأفريقي أن هذه التصريحات "تتنافى تماما مع السلوكيات والممارسات المقبولة"، واعتبرت هايتي أن ذلك "يعكس رؤية سطحية وعنصرية مغلوطة تماما". من جهتها، أكدت الدبلوماسية الأمريكية إلى الاحترام الكبير الذي تكنه واشنطن للأفارقة وجميع الدول.



أدان الأفارقة الجمعة تصريحات نقلتها وسائل الإعلام نسبت إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاجم فيها دولا أفريقية عدة وهايتي واصفا إياها بأنها "حثالة"، وقالت إبا كالوندو المتحدثة باسم رئيس الاتحاد الأفريقي موسى فقي لفرانس برس "هذا ليس جارحا فحسب، باعتقادي، للشعوب ذات الأصول الأفريقية في الولايات المتحدة، وإنما بالتأكيد للمواطنين الأفارقة كذلك".

وأضافت "أنه جارح أكثر بالنظر إلى الحقيقة التاريخية لعدد الأفارقة الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة كرقيق"، وتابعت "الأمر أيضا مفاجئ جدا لأن الولايات المتحدة تبقى مثالا إيجابيا جدا للطريقة التي يمكن أن تنبثق فيها أمة من الهجرة"، واصفة ما نقل عن ترامب بأنه "تصريح يثير غضبا كبيرا ويتنافى تماما مع السلوكيات والممارسات المقبولة".

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