القوات الخاصة الألمانية تزيد قوامها لمواجهة الإرهاب

أخبار الآن | برلين - ألمانيا - (د ب أ)

تعتزم القوات الخاصة بالشرطة الاتحادية في ألمانيا (جي إس جي 9) زيادة قوامها بمقدار الثلث لمواجهة التهديد الإرهابي في العاصمة برلين.

وقال قائد القوات، يرومه فوكس، في تصريحات لمحطة "برلين-براندنبورج" الإذاعية اليوم الاثنين إنه من المخطط زيادة قوام القوات الخاصة مع تأسيس مقر ثان لها في برلين، وأضاف: "إننا نتحدث عن زيادة قدرها الثلث تقريباً من قوام القوات الحالية. العثور على الكوادر المناسبة يمثل تحدياً كبيراً لقوات (جي إس جي 9)".

وذكر فوكس أنه من المحتمل تأسيس المقر الثاني لقوات (جي إس جي 9) في حي شباندو، إلا أن القرار لم يتم اتخاذه بشكل نهائي بعد.

وأوضح فوكس أن السبب في تأسيس مقر ثان للقوات الخاصة في برلين هو التهديد الإرهابي المستمر، وقال: "عند النظر إلى أوضاع إرهابية مشابهة على مستوى أوروبا ستجد أن العواصم كثيراً ما كانت مستهدفة. يتعين علينا في أية حال من الأحوال التأهب على نحو أفضل في العاصمة. الهدف الأساسي من ذلك هو بوضوح: قدرة تجاوب سريعة لقوات (جي إس جي 9) في العاصمة".





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