اعصار مدغشقر يقتل أكثر من 50 ويشرد أكثر من 20 شخصاً

أخبار الآن | تناناريف - مدغشقر - (رويترز)

قالت السلطات في مدغشقر إن حصيلة قتلى إعصار ضرب البلاد قبل نحو عشرة أيام ارتفعت إلى 51 شخصا فيما وردت بلاغات عن فقد 22 شخصا

وقال المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث إن الإعصار تسبب في تشريد نحو 54 ألف شخص.

قالت السلطات في مدغشقر إن حصيلة قتلى إعصار ضرب البلاد قبل نحو عشرة أيام ارتفعت إلى 51 شخصا فيما وردت بلاغات عن فقد 22 شخصا

واجتاح الإعصار المداري آفا مدغشقر يومي الخامس والسادس من يناير كانون الثاني وضرب أغلب الشواطئ الشرقية للجزيرة برياح تراوحت سرعتها بين 140 و190 كيلومترا في الساعة.

وقبل أسبوع قالت السلطات إن عدد القتلى 29 شخصا.

وقال المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث أمس الأحد إن الإعصار تسبب في تشريد نحو 54 ألف شخص.

وفي مارس آذار 2017 ضرب الإعصار إيناوو مدغشقر وقتل 78 شخصا على الأقل على الساحل الشمالي الشرقي الذي يشتهر بإنتاج الفانيليا..

ودمر الإعصار إناوو نحو 30 بالمئة من المحصول في أكبر منتج في العالم للفانيلا وهو ما يمثل نحو نصف الإنتاج العالمي.

لكن جورج جيريارتس رئيس رابطة مصدري الفانيلا قال لرويترز إن الإعصار آفا لم يضرب مناطق إنتاج الفانيلا ولم يكن له "أي أثر" على الإنتاج.





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