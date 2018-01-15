إيران تعلن الإثنين حدادا عاما على ضحايا ناقلة النفط

أخبار الآن | طهران - إيران ( وكالات )



أعلن مجلس الوزراء الحداد العام في البلاد، بدئاً من اليوم الإثنين، على ضحايا ناقلة النفط الإيرانية "سانتشي"، الذين لقوا مصرعهم عقب اشتعالها وغرقها قبالة بحر الصين الشرقي، وقال المجلس، في بيان ، إنّ مجلس وزراء الجمهورية الإيرانية يقدم تعازيه لأسر الضحايا العاملين في قطاع النقل البحري والنفط في البلاد

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة النقل الصينية غرق ناقلة النفط التابعة لشركة "الناقلات الوطنية الإيرانية" ومصرع طاقمها بعد اشتعالها جراء اصطدامها الأسبوع الماضي بسفينة شحن صينية على بعد نحو 160 ميلا بحريا شرقي مصب نهر اليانغتسي.

وغرقت ناقلة النفط بعد أن جرفتها المياه مسافة 151 ميلًا بحريًا جنوب شرقي المكان الذي تصادمت به السفينتين، وكان على متن الناقلة، المسجلة في بنما، 32 شخصا لقوا مصرعهم، وجميعهم إيرانيون ما عدا اثنين يحملان الجنسية البنغالية، وفق ما أفادت اليوم وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وكانت الناقلة الإيرانية تنقل نحو 136 ألف طن من النفط الخام الإيراني وهو نفط خفيف للغاية، عندما اصطدمت بسفينة الشحن الصينية التي كانت تنقل القمح الأمريكي، من جهته، قدم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم، تعازيه بوفاة طاقم ناقلة النفط، وقال روحاني، في بيان نقلته وكالة الأنباء "إرنا" الرسمية، إن الأولوية هي تحديد هويات الضحايا لتقليل معاناة أسرهم.

اقرأ أيضا:

المظاهرات في إيران مستمرة والحكومة تتوعد





