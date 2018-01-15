إنهيار طابق في مقر بورصة جاكرتا

أخبار الآن | جاكرتا - اندونيسيا ( ا ف ب )



انهار طابق في مقر بورصة اندونيسيا الاثنين ما ادى الى جرح عدد من الاشخاص جراء سقوط الركام في الباحة الداخلية بحسب ما افادت تقارير اعلامية، واظهرت مشاهد بثتها القنوات التلفزيونية الاخبارية اشخاصا مذعورين يصرخون فيما حاول مسؤولون اخلاء المكان وسط اكوام من الركام.



وقال المتحدث باسم شرطة جاكرتا ارغو يوونو لمحطة "مترو تي في" التلفزيونية "لا زلنا نحقق في الاسباب، ولكن في الوقت الراهن الاولوية للاصابات"، واظهرت مشاهد بثتها محطات التلفزة اشخاصا ممددين على الارض يتم نقلهم الى خارج المبنى. ولم يحدد بعد عدد الجرحى الا انه اشار الى عدم تسجيل وفيات، وقالت مراسلة لمحطة "مترو تي في" كانت متواجدة في المكان لتغطية حركة الاسواق إن الحادث وقع بعيد الظهر بالتوقيت المحلي (05,00 ت غ ).



وقالت المراسلة مارليا زين "سمعت دويا وهرب الاشخاص الذين كانوا في الداخل مباشرة الى الخارج"، ويبدو ان الجزء المنهار هو عبارة عن شرفة داخلية او طابق وسطي، وقد سقط الركام في الطابق الارضي من البرج الثاني للمجمع، بحسب ما قال لوكالة بلومبرغ المتحدث باسم بورصة اندونيسيا رضا انديكا، موضحا ان الامر ليس انفجارا، وتقع بورصة اندونيسيا في وسط جاكرتا، وتضم مكتبا للبنك الدولي في الطابق الثاني عشر، بحسب موقعها الالكتروني.

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