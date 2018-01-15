أسر فرنسية تقاضي متاجر تبيع حليب أطفال ملوث رغم سحبه

أخبار الآن | باريس - فرنسا - (رويترز)

تسعى بعض الأسر الفرنسية المتضررة من سحب حليب أطفال تنتجه شركة لاكتاليس لمنتجات الألبان بسبب تلوثه بالسالمونيلا إلى اتخاذ إجراء قانوني ضد سلسلة متاجر وفقا لما ذكره رئيس جمعية تمثل الضحايا.

وقال كينتين جيليمان للصحفيين "تأكدت أن عددا من الأسر سيقدم شكاوى في الأيام المقبلة ضد سلسلة متاجر".

وتتخذ الأسر بالفعل إجراءات قانونية ضد لاكتاليس التي سحبت كميات كبيرة من منتجها من حليب الأطفال لكن ظلت كميات منه تجد طريقها إلى أرفف المتاجر.

وكانت مجموعة لاكتاليس الفرنسية لمنتجات الألبان تعهدت يوم الأحد بتعويض ضحايا التلوث بالسالمونيلا لكنها قالت إنها ستواصل تحقيقا قضائيا لتحديد المسؤول.

وأبلغ إيمانويل بيسنييه الرئيس التنفيذي للمجموعة صحيفة (جورنال دي ديمانش) الأسبوعية يوم الأحد أن شركته، إحدى أكبر شركات منتجات الألبان في العالم، "ستدفع تعويضات لكل أسرة تضررت".

ويمكن للعدوى بالسالمونيلا أن تكون خطرة على الحياة، ورفعت أسر أكثر من 30 طفلا أصابهم المرض في فرنسا بسبب حليب الأطفال الملوث سلسلة من الدعاوى القضائية.



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