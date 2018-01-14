قتيلان وعشرات الجرحى جراء زلزال قوي يضرب جنوب البيرو

أخبار الآن | البيرو - (أ ف ب)



قضى شخصان على الأقل وأصيب 65 آخرون جراء زلزال بقوة 7,3 درجات ضرب جنوب البيرو صباح الاحد، مثيرا ذعر سكان المنطقة .

وحدد مركز الزلزال جنوب غربي بلدة اكاري الساحلية على المحيط الهادىء في اقليم اريكيكا على بعد نحو 500 كلم جنوب ليما، بحسب المعهد الاميركي للجيولوجيا.

وقالت البحرية الحربية انها لم تصدر انذارا من تسونامي كما استبعد مركز التحذير من امواج المد البحري تسونامي في باقي الدول المطلة على المحيط .

ووقعت الهزة على عمق اكثر من عشرة كلم.



وتقع البيرو في منطقة نشاط زلزالي كبير يطلق عليها "حزام النار في المحيط الهادىء".



ويصل البابا فرنسيس الخميس الى البيرو في زيارة تستمر ثلاثة ايام بعد زيارة تشيلي.

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