"​​​​​​الإنفلونزا الموسمية" منتشرة في أمريكا مع بلوغ ذروتها

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة (رويترز)



ذكر مسؤولون حكوميون في قطاعِ الصحة بالولايات المتحدة أن الإنفلونزا الموسمية منتشرةٌ حاليا على نطاقٍ واسعٍ في البلاد لكن تفشيها هذا العام ربما بلغَ ذروته، وتوفي سبعة أطفالٍ جراءَ الإصابةِ بالإنفلونزا الأسبوع الماضي لترتفعَ بذلكَ حالاتُ وفياتِ الأطفال التي تلقت مراكزَ مكافحةِ الأمراض والوقايةِ منها بلاغاتٌ بشأنها هذا الموسم إلى 20 حالة.



وحسب رويترز، قال الدكتور دان جيرنيجان مدير قسم الإنفلونزا بمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف "الإنفلونزا في كل مكان بالولايات المتحدة حاليا"، وأضاف "الموسم بدأ مبكرا وربما بلغ ذروته حاليا" لكنه حذر من أنه لا يزال هناك 11 إلى 13 أسبوعا من موسم الإنفلونزا.

وأكثر سلالات الإنفلونزا عدوى في الوقت الحالي هي (إتش3إن2)، وهو فيروس من الإنفلونزا يسفر عن زيادة في حالات الإصابة التي تتطلب دخول المستشفى، وكذلك الوفيات خاصة بين الأطفال والكبار فوق 65 عاما، في السياق ذاته أعلن خبير الحساسية والمناعة الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشارى الأطفال وزميل كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، السبت، زيادة معدلات انتشار الإنفلونزا فى العالم فى تحد سافر للفيروس الذى يمتلك مهارات متعددة كل عام مع دخول فصل الشتاء تكسبه القدرة على التغير والتحور والانتشار بين البشر دون أدنى احترام للسن أو الحدود الجغرافية.

وشدد بدران، فى حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على أن زيادة معدلات انتشار الإنفلونزا هذا العام لا يعنى أنها وصلت لحد الوباء، وأنه فى العادة ما يسببها 3 أنواع من الفيروسات الموجودة بصورة مضعفة "ضعيفة" فى التطعيم الواقى من العدوى، والذى يكسب الجسم مناعة، وإن لم تصل إلى 100%، إلا أنه يقلل من أعراضها وحدتها والحاجة إلى الاحتجاز فى المستشفيات والوفاة فى المصابين بأمراض مزمنة، وقال "إن فيروسات الأنفلونزا عبارة نوع A ويصيب المسنين ونوع B ويصيب الأطفال والنوع الثالث هو مزيج من النوعين ويعرف ب C ".



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