الأطباء لا يكتفون و يطالبون بفحص دماغ "ترامب"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

لم يكتف الأطباء بنتائح الفحوصات الطبية التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، لأنها لم تكن شاملة بيانات واضحة عن صحة الرئيس العقلية، وأكد طبيب البيت الأبيض أن صحة الرئيس الامريكي دونالد ترامب ممتازة وذلك بعد إجراءهأول فحص طبي شامل بعد مرور أول عام له في منصبه الرئاسي، وقال روي جاكسون إن الفحوصات الطبية التي اجريت الجمعة واستمرت نحو 3 ساعات بواسطة أطباء في الجيش الامريكي أوضحت أن الرئيس يتمتع بصحة "ممتازة بشكل استثنائي".

وقال جاكسون إنه سيقدم المزيد من التفاصيل للصحفيين الثلاثاء.

ولم تتضمن الفحوصات أي اختبارات نفسية أو عقلية للرئيس خاصة بعد الكتاب المثير للجدل والذي صدر مؤخرا ويتضمن قدحا في صحة ترامب النفسية والعقلية.

وحسب مايكل ووفل مؤلف كتاب "النار والغضب"، فإن كل مساعدي الرئيس يرون انه كالطفل يريد تحقيق رغباته بشكل فوري ومباشر.

من جانبه، قال ترامب إن الكتاب مليء بالكذب والخداع كما أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون نفى أن تكون صحة الرئيس العقلية متدهورة.

وأضاف في بيان مقتضب: "الرئيس بصحة ممتازة، وأنا أتطلّع للكشف عن بعض التفاصيل يوم الثلاثاء".

وأشار الطبيب جاكسون في بيانه، وهو الذي كان مسؤولاً أيضاً عن فحوص الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، أن "الزيارة الطبية للرئيس إلى المستشفى العسكري الوطني في والتر ريد كانت ناجحة بشكل استثنائي", وفق الخليج اونلاين.

وبحسب وسائل صحف أمريكية، اقتصر الكشف الطبي على وزن ترامب، وضغط الدم، ومستوى الكوليسترول لديه، في حين أن منتقديه يتساءلون علناً عن صحته النفسية.

فخلال الأسبوع السابق، ثارت تساؤلات وتلميحات من وسائل الإعلام حول مدار الأهلية الذهنية لتولي ترامب منصبه، بعد إِدِّعاء مايكل وولف، مؤلف كتاب "نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض"، الرئيس الأمريكي بأنه يفتقر للكفاءة العقلية لشغل منصب الرئيس، ما أثار انتقادات حادّة من ترامب ومساعديه وأنصاره.

وأثبت وولف في كتابه الذي أثار جدلاً واسعاً أن "المحيطين بترامب يشكّكون بقدرته على الحكم، ويرونه شخصاً مشتّت الذهن يتصرّف كطفل".

يُذكر أنه لا يوجد قانون يلزم الرئيس الأمريكي بالخضوع لفحص طبي، أو بأن يكشف النقاب عن أستطلاع فحوصه الطبية أمام الجمهور، لكن الإعلان عن هذه النتائج أصبح تقليداً قام به أيضاً أسلاف ترامب

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