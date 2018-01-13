زلزال جديد يضرب كرمنشاه غربي إيران

أخبار الآن | طهران - ايران (وكالات)

ضرب زلزال بقوة 4ر4 درجة على مقياس ريختر ضربت ضواحي مدينة (سومار) المحاذية للحدود العراقية في محافظة كرمنشاه غربي إيران.ووقعت الهزة الأرضية عند الساعة التاسعة و20 دقيقة من مساء الجمعة في عمق تسعة

كيلومترات من سطح الأرض.كما تبعت الزلزال نحو 80 هزة ارتدادية في منطقة (سومار) الحدودية كان أقواها بقوة 6ر5 درجة على مقياس ريختروكان زلزال بقوة 6ر5 درجة على مقياس ريختر قد ضرب الخميس منطقتي (سومار)

و(كيلان غرب) بمحافظة كرمنشاه المحاذية للحدود العراقية ما أدى الى اصابة نحو 13 شخصا إضافة الى تدمير عدد من المنازل.

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