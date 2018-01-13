ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كاليفورنيا الى 18 قتيلا

أخبار الآن | كاليفورنيا - الولايات المتحدة (ا ف ب)

أعلنت السلطات في جنوب كاليفورنيا أنها عثرت على جثة رجل في السابعة والثمانين من عمره، لقي مصرعه جراء السيول الوحلية التي ضربت المنطقة هذا الأسبوع، ما يرفع حصيلة الضحايا الى 18 قتيلا.

هذا ويواصل عمال الإنقاذ البحث عن سبعة مفقودين، بينهم طفلة عمرها سنتان.

وقال بيل براون المسؤول عن مقاطعة سانتا باربرا ان فريق البحث والانقاذ عثرت على القتيل "داخل منزله".



وأدى هطول امطار غزيرة الثلاثاء بعد عشرة أشهر من الجفاف الى تشكيل سيول موحلة انهمرت من التلال واجتاحت منطقة سانتا باربرا في مخلفة دماراً واضرارا في مئات المنازل وأدت الى إغلاق العديد من المحاور الرئيسية.



وأوضح براون انه لا يزال من الممكن العثور على المفقودين لكنه حذر من ان حصيلة الضحايا يمكن ان ترتفع.

وإلى جانب القتلى والجرحى، ادت هذه السيول الى تدمير 65 منزلا والحقت اضرارا جسيمة ب462 منزلا آخر.

وكانت حرائق خطيرة اندلعت في كاليفورنيا وادت الى اجلاء عشرات الاف الاشخاص خلال كانون الاول/ديسمبر الماضي ودمرت المئات من المباني.

وحصلت السيول الوحلية في نفس المناطق تقريبا بعد اسبوعين على عودة بعض السكان الى منازلهم.

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