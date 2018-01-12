ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة تجنح إلى سواحل اليابان

أخبار الآن | طوكيو - اليابان ( رويترز )

قال متحدث باسم خفر السواحل الياباني اليوم الجمعة إن ناقلة نفط إيرانية مشتعلة جَنحت إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان بعد ظهر يوم الأربعاء إذ دفعت الرياح القوية بالسفينة بعيدا عن الساحل الصيني.

وكانت الناقلة سانتشي تحمل قرابة مليون برميل من المكثفات، وهي خام خفيف جدا شديد القابلية للاشتعال إلى كوريا الجنوبية.

وذكر متحدث خفر السواحل الياباني في كاجوشيما أن ناقلة النفط المشتعلة منذ قرابة أسبوع بعد أن اصطدمت بسفينة أخرى ليل السبت أصبحت على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غربي جزيرة أمامي أوشيما حتى بعد ظهر الخميس.

وقال المتحدث الياباني إن السلطات الصينية رفضت عرضا من خفر السواحل الياباني لتقديم المساعدة قائلة إنها ستطلب المساعدة عند الحاجة.

يذكر أن سفينتين إحداهما ناقلة نفط إيرانيه، والثانية تابعة للنقل التجاري الصيني الهونغ كونغي، تصادمتا في مياه الصين، ما أدى إلى انفجار ونشوب حريق داخل ناقلة النفط الإيرانية، في حين لم تتوفر أية معلومات عن مصير طاقمها المتكون من 32 إيرانيا وبنغلادشيين.

وذكرت الوكالة، أن قيمة الشحنة المنقولة على متن ناقلة النفط الإيرانية كانت تقارب مليون دولار.

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