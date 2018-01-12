صحفي في بلومبرغ: ترامب سيمدد تخفيف العقوبات على إيران

أخبار الآن | واشنطن - أمريكا (رويترز)

قال صحفي في بلومبرغ على تويتر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيمدد تخفيف العقوبات على إيران بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع الولايات المتحدة وقوى عالمية.

وأمام ترامب مهلة تنقضي يوم الجمعة لاتخاذ قرار بشأن العقوبات.

وقال مسؤول أمريكي يوم الأربعاء إنه إذا قرر ترامب إعفاء إيران من العقوبات فسيصاحب التحرك على الأرجح عقوبات جديدة تستهدف أعمالا وأفرادا إيرانيين.



كان ترامب قد تعهد بإلغاء الاتفاق النووي. ويعني اتخاذ الرئيس الأمريكي قرارا بوقف تخفيف العقوبات إنهاء الاتفاق الذي يفرض قيودا على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات الغربية عن كاهلها.

وأشار الصحفي في بلومبرج يوم الخميس إلى أن البيت الأبيض سيعلن قرار ترامب يوم الجمعة.

وحضر اجتماع مستشاري الأمن القومي، ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي، وفق ما ذكره نائبه ستيف غولدشتاين الذي قال للصحافيين أن قرارا سيُتخذ اليوم.

وكان قد تم تعليق العقوبات الاقتصادية بعد قيام إيران بتفكيك منشآت لتخصيب اليورانيوم بموجب الاتفاق النووي الذي تعتبره روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا تاريخياً.

وسبق أن توعدت طهران بالرد على أي خطوة لإعادة فرض عقوبات عليها مؤكدة أنها مستعدة لكل السيناريوهات . وقال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، ان كل عمل يقوض الاتفاق النووي مرفوض.

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