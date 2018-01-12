ترامب يبقي على تجميد العقوبات على ايران

أخبار الآن | واشنطن - أمريكا ( رويترز )



أعلن مسؤول في الادارة الامريكية ان الرئيس دونالد ترامب قرر الابقاء على تجميد العقوبات على ايران وفق الاتفاق النووي عام 2015 بين ايران والقوى العظمى ومن ناحية أخرى اضاف ان واشنطن أدرجت 14 كيانا وشخصية ايرانية على علاقة بالتعدي على حقوق الإنسان في إيران الى قائمة عقوباتها المفروضة على ايران و تشمل العقوبات الرجل الثاني في إيران رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني ومؤكدا أن واشنطن ستعمل مع حلفائها الأوروبيين للتوصل لملحق أوتعديل للاتفاق النووي

وكان صحفي في بلومبرغ قال على تويتر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيمدد تخفيف العقوبات على إيران بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع الولايات المتحدة وقوى عالمية.

وأمام ترامب مهلة تنقضي يوم الجمعة لاتخاذ قرار بشأن العقوبات.

وقال مسؤول أمريكي ان هذه الاخطوة سيصاحبها على الأرجح فرض عقوبات جديدة تستهدف أعمالا وأفرادا إيرانيين.

ومن المتوقع ان تتخذ إدارة الرئيس دونالد ترامب خلال ساعات موقفها من مسألة تمديد إعفاء إيران من عقوبات اقتصادية ضدها، بموجب الاتفاق النووي، فيما أشار وزير الخزانة ستيفن منوشن إلى نية الإدارة فرض عقوبات جديدة على طهران.

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