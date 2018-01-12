الشرطة الفرنسية تستعيد مجوهرات مسروقة بقيمة 4 ملايين يورو

أخبار الآن | باريس - فرنسا (أ ف ب)

استـُعيدت يوم الخميس جواهر تقدَر قيمتها باكثر من اربعة ملايين يورو كانت سُرقت خلال عملية سطو جريئة نفذتها عصابة مكونة من خمسة اشخاص الأربعاء واستهدفت فندق ريتز الشهير في العاصمة الرنسية باريس، بحسب ما اعلن مصدر قريب من الملف.

واستعاد المحققون الجواهر بفضل و تمكّـُن افراد الشرطة الفرنسية من القبض على ثلاثةٍ من افراد العصابة في مسرح الجريمة فيما لاذ اثنان بالفرار ولا يزال البحث عنهما مستمرا، وفقا لمصادر في الشرطة.

وقال المصدر القريب من الملف مساء الخميس إنّ "مجموعة المجوهرات المسروقة قد تم العثور عليها داخل كيس" صادره عناصر الشرطة، من دون ان يوفر تفاصيل اضافية.



وقدّر مصدر قضائي قيمة المجوهرات المسروقة بـ"أكثر من اربعة ملايين يورو".



وكان اللصوص الخمسة قد وصلوا حاملين الفؤوس الى الفندق في ساحة فاندوم في باريس حوالى الساعة السادسة والنصف مساء (17:30 ت غ) وبدأوا بتحطيم واجهات الطابق الارضي والاستيلاء على المجوهرات المعروضة هناك في الريتز.



لكن افراد الشرطة تمكنوا من القبض على ثلاثة من أفراد العصابة، وقال مراسل لفرانس برس ان الشرطة طوّقت المكان وأغلقت بعض الطرق حول الفندق.



وأثنى وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب على "مهنية" رجال الشرطة واعتبر انهم اعطوا صدقية لهذه القوة.



وقال عامل في الفندق لفرانس برس انهم سمعوا اصواتا قوية وكانت هناك جلبة في الشارع وان "المارة احتموا في الفندق، لم نعرف ما الذي يحدث حتى اخبرنا احدهم ان سرقة قد حصلت".



وكانت ساحة فاندوم بواجهاتها الزجاجية الفخمة مسرحا للعديد من عمليات السرقة الكبيرة في وضح النهار.



في آذار/مارس عام 2016 استولى لصّان على مجوهرات من محلات شوبارد، العلامة التجارية الفاخرة، بقيمة 6 ملايين يورو، بعد تهديد الموظفين بمسدس وقنبلة. ولاحقا تم توجيه اتهام لثلاثة اشخاص بهذه القضية.



لكن العملية الاشهر كانت في تشرين الاول/اكتوبر 2016 ضد نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عندما تمكن لصوص يرتدون زي الشرطة من الوصول لجناحها الفندقي وتهديدها بمسدس وسلبها مجوهرات بقيمة تسعة ملايين يورو.



واثناء فرار احد اللصوص من موقع السرقة على دراجة هوائية اوقع صليبا مرصعا بالالماس قيمته 30 الف يورو وجده احد المارة بعد ساعات، وتعد هذه القطعة الوحيدة التي تم استرجاعها من المسروقات.

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