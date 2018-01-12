اجابات مبهمة لترامب حول اتصالات مع زعيم كوريا الشمالية

أخبار الآن | واشنطن - أمريكا ( ا ف ب )

اعطى الرئيس الامريكي دونالد ترامب الخميس ايحاءات بانه يمكن ان يكون على علاقة جيدة بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-اون، لكنه رفض القول ما اذا كان قد تحدث اليه. وذلك خلال مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال.

وذكرت الصحيفة انه لم يكن بالامكان استدراج ترامب للافصاح عما اذا كانت حصلت اي اتصالات بين الغريمين.

وقال ترامب "ربما لدي علاقة جيدة جدا مع كيم جونغ-اون".



واضاف "عندي علاقات مع الناس، أظن انكم فوجئتم".



ودخلت واشنطن في مواجهة مع بيونغ يانغ بسبب برنامجيها النووي والصاروخي وتهديدات كوريا الشمالية باستهداف الاراضي الاميركية.



ووصف ترامب الزعيم الكوري الشمالي بالمجنون وبانه "رجل الصاروخ".



وعندما سئل عما اذا كان قد تحدث الى كيم، قال ترامب "لا اريد التعليق على ذلك. لا اقول اني فعلت او لم افعل. فقط لا اريد التعليق".

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