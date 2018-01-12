إندلاع حريق ضخم في محطة قطار نوتینغھام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

ذكرت وسائل اعلام بريطانية ان حريقا وصفته بالضخم اندلع صباح اليوم في محطة قطار نوتنغهام الواقعة في شرق الوسط من انجلترا وهي احدى اكبر عشر مدن المملكة المتحدة. واضافت التقارير الاعلامية ان ثمانية فرق من طواقم الاطفاء سارعت الى موقع الحريق الذي اندلع منذ حوالي الساعة السادسة والنصف صباحا في محاولة للسيطرة عليه تلافيا لاي خسائر بشرية ومادية.

واضافت الوسائل البريطانية ان سبب الحريق لا یزال غیر معروف حتى الآن.

يشار أن السلطات المعنية عمدت على اخلاء محطة قطار نوتینغھام بعد اندلاع الحریق الضخم بینما یقوم رجال الاطفاء بمعالجة الحریق. وقد ادى الحریق الى تأخیرات كبیرة فى شبكة السكك الحدیدیة صباح الیوم.

وقالت قطارات ایست میدلاندز التى تعمل من المحطة فى بیان لھا"ھناك حریق كبیر فى محطة نوتنغھام "ھذا یعطل قطاراتنا على جمیع الطرق من خلال نوتنغھام" واضاف " تم اخلاء المحطة و فرق الاطفاء موجودة فى الموقع"

من المتوقع إعادة فتح المحطة صباح الیوم واضاف البیان "نحن نبحث حالیا عن ترتیبات بدیلة للحفاظ على رحلات الزبائن "

وأظهر شريط فيديو نشر الجزء العلوي من محطة اجتاحت تماما مع النيران.

وقد تم تصوير العشرات من الركاب فى الخارج حيث وضعت طواقم طوارئ مكانها وأغلقت عدة شوارع مجاورة.

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