مستشارو "ترامب" يوصونه بتمديد إعفاء إيران من العقوبات

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الامريكية (وكالات)

أكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن كبار مستشاري الرئيس دونالد ترامب سيوصونه بتمديد إعفاء إيران من العقوبات ، في إطار الاتفاق النووي، قبل انقضاء مهلة اتخاذ القرار الجمعة المقبلة، وقال المسؤول إن ترامب أبدى في جلسات خاصة عدم رغبته في إعفاء إيران من العقوبات رغم توصيات مستشاريه له بأن يفعل ذلك، مشيرا إلى أنه سيسعى لاتخاذ قرار بهذا الشأن خلال اجتماع مع مساعديه لشؤون الأمن القومي يوم غد.

وتابع المصدر أنه إذا قرر ترامب إعفاء إيران من العقوبات، فسيصاحب التحرك على الأرجح عقوبات جديدة تستهدف كيانات وأفرادا إيرانيين، واعتمد مجلس النواب الأمريكي بشبه إجماع الثلاثاء قرارا يدعم التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها إيران في الأونة الاخيرة.



والنص الذي أقر بأغلبية 415 صوتا مقابل صوتين فقط، يؤكد دعم الكونغرس "للشعب الايراني المنخرط في تظاهرات مشروعة وسلمية ضد النظام"، كما يؤكد النص أن الكونغرس "يدين الانتهاكات الخطرة لحقوق الانسان والانشطة المزعزعة للاستقرار التي يرتكبها النظام الإيراني بحق الإيرانيين".

كذلك فإن النواب دعوا في قرارهم إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في إيران، وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إد رويس أنه "بدفاعنا عن الإيرانيين نريد أن نوضح أنهم ليسوا الهدف لعقوباتنا"، مشيرا إلى أن "العقوبات الأمريكية تستهدف النظام الإيراني المزعزع للاستقرار وليس الشعب الإيراني".

وبين 28 كانون الأول/ديسمبر والاول من كانون الثاني/يناير شهدت عشرات المدن الايرانية تظاهرات احتجاجية تخللتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 21 قتيلا واعتقال المئات، وبدأت الاحتجاجات في مشهد، ثاني كبرى مدن البلاد، رافعة مطالب اقتصادية قبل أن تتحول إلى حراك شعبي ضد النظام برمته وتشهد أعمال عنف واعتداءات على مبان حكومية ومراكز للشرطة.

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