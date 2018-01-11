قتلى ومفقودون ودمار في فيضانات "كاليفورنيا"

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الامريكية (وكالات)



لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم ونزح الآلاف من منازلهم بسبب العواصف القوية التي تسببت بفيضانات وانهيارات طينية جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وسط تواصل عمليات البحث عن مفقودين، وأوضحت السلطات أنها عثرت على الجثث في الوحول وتحت الأنقاض في مدينة مون تيسيتو شمال غرب لوس أنجلوس.



وكان بيل براون قائد شرطة مقاطعة سانتا باربرا قد قال بأن هذا الحادث أدى حتى الآن إلى 13 وفاة مؤكدة"، مرجحا ارتفاع حصيلة القتلى، من جهتها قالت فرق الإطفاء في سانتا باربرا على حسابها في تويتر، إنها تستعين بالكلاب البوليسية للبحث تحت أنقاض المنازل التي دمرتها العاصفة والفيضانات الوحلية والانهيارات الأرضية عن الضحايا المتبقين، بعدما زاد عدد المسجلين في عداد المفقودين عن 25 شخصا.



وقالت الوكالة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي إن الكوارث المتصلة بالطقس والمناخ كلفت الولايات المتحدة مبلغا قياسيا في عام 2017 وهو 306 مليارات دولار، ويسلط تقرير هذه الهيئة الاتحادية الضوء على المخاطر الاقتصادية المصاحبة للكوارث من هذا النوع وإن كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب تلقي بظلال من الشك على أسبابها وبدأت عملية انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق عالمي لمكافحة تغير المناخ..

وذكرت الوكالة أن حرائق الغابات في الغرب والأعاصير هارفي وماريا وإرما ساهمت في أن يصبح عام 2017 الأعلى تكلفة بين الأعوام المسجلة. وكان الرقم القياسي السابق في عام 2005 الذي بلغت تكلفته 215 مليار دولار حين اجتاحت الأعاصير كاترينا وويلما وريتا ساحل الخليج الأمريكي..

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