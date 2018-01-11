بريطانيا وفرنسا وألمانيا يتمسكون بالإتفاق النووي مع إيران

... عبد الله نـَصْيـِه: الأسس التي تم الإتفاق عليها لإقرار الميزانية من طرابلس السيد عبد السلام عبد الله نـَصْيـِه رئيس لجنة التخطيط و الماليه بالمؤتمر الوطني العام

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... كوريا الشمالية لا تحتفل بعيد ميلاد زعيمها لسبب غامض جدا تؤكد وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" ان عمر زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" بلغ اليوم 34 عاما، وتشير إلى أنه لم يتم في كوريا الشمالية الاحتفال به!

... بيونغ يانغ توافق على عرض سول بإجراء محادثات أعلنت وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية اليوم الجمعة أن الكوريتين ستجريان محادثات رسمية في التاسع من يناير،