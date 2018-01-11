بريطانيا وفرنسا وألمانيا يتمسكون بالإتفاق النووي مع إيران
أخبار الآن | بروكسل - بلجيكا - (رويترز)
وجهت بريطانيا وفرنسا وألمانيا دعوة مشتركة للولايات المتحدة لحماية اتفاق إيران النووي وقالت إن من حق طهران الاستفادة من رفع العقوبات وفقا لما نص عليه الاتفاق.
جاءت المناشدة التي أطلقها وزراء خارجية القوى الأوروبية الثلاث وفيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بعد اجتماعهم في بروكسل عشية مهلة نهائية للرئيس الأمريكي كي يبت في مسألة إعادة فرض عقوبات نفطية تم رفعها بموجب الاتفاق.
وقال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان للصحفيين "الاتفاق ضروري وليس هناك بديل... لا نتجاهل وجود نقاط خلاف أخرى (مع إيران)."
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