13 قتيلا في فيضانات وحلية في كاليفورنيا

أخبار الآن | لوس انجلس - امريكا - (ا ف ب)



لقي ثمانية أشخاص على الاقل مصرعهم في جنوب كاليفورنيا بسبب فيضاناتٍ وحلية وانهيارات ارضية تسببت بها عاصفة عاتية أتت ايضا على عدد من المنازل، كما أعلنت الشرطة يوم الثلاثاء، وأوضحت السلطات انها عثرت على الجثث في الوحول وتحت الانقاض في مدينة مون تيسيتو شمال غرب لوس انجليس بـ أمريكا.



وقال بيل براون قائد شرطة مقاطعة سانتا باربرا "بكل أسى نبلغكم بأن هذا الحادث أدى حتى الآن الى 13 وفاة مؤكدة"، محذرا من ان الحصيلة مرشحة للارتفاع، من جهتها قالت فرق الاطفاء في سانتا باربرا على حسابها على تويتر انها تستعين بالكلاب البوليسية للبحث تحت انقاض المنازل التي دمرتها العاصفة والفيضانات الوحلية والانهيارات الارضية عن الضحايا المتبقين، بعدما زاد عدد المسجلين في عداد المفقودين عن 20 شخصا.



ونشرت فرق الاطفاء صورا للمدينة المنكوبة بدا فيها عدد من شوارعها وقد غطته انهار من الوحول والحطام والاشجار المكسّرة، وأدت العاصفة أيضا الى قطع مسافة 50 كلم تقريبا من الطريق السريع الرقم 101 المحاذي للساحل الاطلسي.

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