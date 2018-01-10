عملية عسكرية مشتركة لأربع دول ضد "بوكو حرام" الإرهابية

أخبار الآن | لاغوس - نيجيريا (وكالات)



أعلن الجيش النيجيري، الثلاثاء، أن قوة تشارك فيها 4 دول في غرب إفريقيا شنت عملية عسكرية كبيرة ضد جماعة "بوكو حرام" الإرهابية، وتستهدف قوات من نيجيريا والدول المجاورة لها كاميرون وتشاد والنيجر جماعة بوكو حرام في غابة سامبيزا وفي بحيرة تشاد، في شمال شرق نيجيريا، ووفقا للجيش النيجيري فقد تم القضاء على أعداد من الإرهابيين وأجبر المئات على الاستسلام في الأيام الأخيرة.



وقال المتحدث باسم الجيش الجنرال ساني عثمان أن العملية التي تحمل اسم "اللكمة العميقة 2" تحقق "تقدما كبيرا"، لكنه قال إن 4 جنود "دفعوا ثمنا باهظا" و9 آخرين جرحوا في هجوم انتحاري على آلية عسكرية قرب معسكر الشكوي، و"بوكو حرام" نشطت كجماعة موالية لفكر تنظيم القاعدة الإرهابي، ثم بايعت تنظيم داعش الإرهابي، وتدعي أنها تحارب الحكومة من أجل تطبيق الشريعة، فيما يثير حجم تسليحها تساؤلات عن وجود جهات خارجية تدعمها.

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