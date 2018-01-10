سيول: نزع القدرات النووية للشمال هو الطريق إلى السلام

أخبار الآن | سول - كوريا الجنوبية - (وكالات)

أكد رئيس كوريا الجنوبية مون جاي الأربعاء، غداة أول محادثات رسمية بين الكوريتين منذ أكثر من عامين، أن نزع القدرات النووية للشمال هو الطريق إلى السلام.

كما اكد مون في بيان له على ضرورة حل الازمة النووية لكوريا الشمالية سلميا وشدد على ضرورة استمرار الجهود لإقامة أولمبياد السلام.

واتفقت كوريا الشمالية والجنوبية على إجراء محادثات عسكرية لنزع فتيل التوتر العسكري الحالي في شبه الجزيرة ، وإجراء محادثات عسكرية حول المسألة ، وذلك في أعقاب اللقاء الأول بين الجانبين منذ عامين.

كما أعلنت الدولتان أن رياضيين ومسؤولين وصحافيين من الشمال سيشاركون في الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستستضيفها سيول في شباط/فبراير المقبل ، على أن تؤمن كوريا الجنوبية المرافق والتسهيلات الضرورية.

والمحادثات خيم عليها جو إيجابي وفق الوفدين، لكن سيول قالت إنها لن تتعجل في وصول المباحثات إلى نتيجة، مؤكدة عزمها على الإستمرار في الفاوضات قدر الإمكان.

غير أن بيونغ يانغ تريد تخصيص الجزء الأكبر من هذه اللقاءات لمسألة إعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية.

مع أن منطلق الحوار بين الكوريتين رياضي، إلا أن مراقبين كثر يرون أنها تفتح آفاقا جديدة للحوار، في وقت تزداد فيه حدة الحرب الكلامية بين واشنطن وبيونغ يانغ، لا سيما بعد تهديد كيم جونغ أون لواشنطن بأنه يحتفظ بالزر النووي على مكتبه وان جميع مناطقها تقع في مرمى اسلحة بيونغ يانغ النووية.

التراجع التام وغير المتوقع لموقف بيونغ تجاه اطلاق التهديدات واقتراح بدء الحوارات بث الامل بوضع معاهدة تأمل كوريا الشمالية بان تكون بديلا لاتفاق الهدنة الموقع بين البلدين عام الف وتسعمئة وثلاثة وخمسين في ذات المنطقة الحدودية.

صواريخ باليستية وأخرى نووية نفذت بيونغ يانغ تجاربها على مدى أكثر من عام، ومضت بسياساتها بالرغم من التهديد المباشر الذي فرضته واشنطن لدعم حليفتها سول. لكن التلويح بحرب نووية جعل الطرفين يعودان إلى مفاوضات هذه المرة ثنائية ومباشرة فإما وفاق أو إخفاق. وإما خارطة طريق تحل الازمة.. أو تعيدها إلى مربعها الأول.

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